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10:51, 29 июля 2025Интернет и СМИ

В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

В Свердловской области ограничили работу мобильного интернета
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Свердловской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом в Telegram-канале сообщила антитеррористическая комиссия региона.

«Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности», — говорится в публикации.

Жителям региона порекомендовали во время ограничений пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, а также заранее продумывать свои маршруты передвижения. Кроме того, следует рассмотреть возможность способов оплаты, не зависящих от интернета, указали в антитеррористической комиссии.

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков объяснил ограничения мобильного интернета в регионе. Он заявил, что такие меры приняты исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз.

Перед этим стало известно, что работу мобильного интернета ограничили в Тюменской области. Власти региона указали, что эти меры приняли в целях безопасности граждан.

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