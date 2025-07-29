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08:10, 29 июля 2025Интернет и СМИ

В российском городе ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Котюков: В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Ограничения мобильного интернета в Красноярске связаны с усилением мер безопасности. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в Telegram-канале.

Он объяснил, что такие меры приняты исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз. Котюков обратил внимание, что аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах России. В связи с этим губернатор призвал с пониманием отнестись к этой ситуации. «Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — подчеркнул он.

Ранее в Тюменской области ограничили работу мобильного интернета с 24 июля. Власти Тюменской области подчеркнули, что эти меры приняли в целях безопасности граждан. Ограничения будут сняты, как только это позволит ситуация, добавили в информационном центре.

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