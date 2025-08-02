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11:46, 2 августа 2025Россия

В Совфеде объяснили решение Трампа о подлодках

Сенатор Джабаров: Решение Трампа о подлодках связано с «Князем Пожарским»
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Решение президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подлодок ближе к России связано со спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в комментарии РБК.

«Что касается размещения подводных лодок, это, наверное, реакция на спуск на воду нашим президентом нового подводного крейсера "Князь Пожарский"», — отметил он.

По словам сенатора, данное решение американского лидера не запугает Москву. Россия лишь повышает свою «обороноспособность», добавил он. В то же время Джабаров не исключил восстановление американо-российского диалога, однако указал, что оно может быть «волнообразным».

Ранее атомная подлодка «Князь Пожарский» прибыла в главную базу подводных сил Северного флота. Она должна войти в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения.

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