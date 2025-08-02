Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:32, 2 августа 2025Наука и техника

Российская атомная подлодка прибыла в главную базу подводных сил Северного флота

Атомная подлодка «Князь Пожарский» прибыла в базу Гаджиево Северного флота
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Российский подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл в базу Гаджиево в Мурманской области, пункт постоянного базирования на Северном флоте. Об этом сообщает ТАСС.

«По докладу командира крейсера задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — отмечается в сообщении.

По словам командующего подводными силами Северного флота вице-адмирала Анатолия Коваленко, атомная подлодка войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения. Она является основой морских стратегических ядерных сил России.

Подлодка К-555, названная в честь князя Дмитрия Пожарского, была заложена в 2016 году и спущена на воду через восемь лет. 24 июля этого года в присутствии президента России на ней был поднят военно-морской флаг.

Ранее президент США Дональд Трамп признал передислокацию атомных подлодок США ближе к России. При этом не стал уточнять их конкретное местоположение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на слова Путина о переговорах

    Названы регионы с самыми высокими зарплатами

    Рекордное количество машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

    Сборная России вышла в финал эстафеты на чемпионате мира

    Американский корабль с российским космонавтом пристыковался к МКС

    В США призвали Трампа начать переговоры с Россией по ядерному оружию

    Разина лишили прав на песни «Ласкового мая»

    Российская атомная подлодка прибыла в главную базу подводных сил Северного флота

    Раскрыт размер пенсии неработающего

    Российский беспилотник с автоматом уничтожил снайперскую пару ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости