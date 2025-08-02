Российская атомная подлодка прибыла в главную базу подводных сил Северного флота

Атомная подлодка «Князь Пожарский» прибыла в базу Гаджиево Северного флота

Российский подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл в базу Гаджиево в Мурманской области, пункт постоянного базирования на Северном флоте. Об этом сообщает ТАСС.

«По докладу командира крейсера задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — отмечается в сообщении.

По словам командующего подводными силами Северного флота вице-адмирала Анатолия Коваленко, атомная подлодка войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения. Она является основой морских стратегических ядерных сил России.

Подлодка К-555, названная в честь князя Дмитрия Пожарского, была заложена в 2016 году и спущена на воду через восемь лет. 24 июля этого года в присутствии президента России на ней был поднят военно-морской флаг.

Ранее президент США Дональд Трамп признал передислокацию атомных подлодок США ближе к России. При этом не стал уточнять их конкретное местоположение.