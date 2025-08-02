Трамп признал передислокацию атомных подлодок США ближе к России

Трамп признал, что 2 атомные подлодки США передислоцировались ближе к России

Американский лидер Дональд Трамп признал, что две атомные подлодки США, о которых он упоминал ранее как о якобы ответной реакции на заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, передислоцировались ближе к России. Однако он не стал уточнять их точное местоположение, передает ТАСС.

Ранее глава Белого дома заявил, что целью рпспоряжения о переброске атомных подводных лодок является обеспечение безопасности американских граждан. «Мы просто должны быть осторожными», — подчеркнул президент США.

В то же время депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что такой шаг американской стороны не является новой угрозой для России.