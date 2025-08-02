Трамп назвал цель переброса атомных подлодок

Целью приказа перебросить две атомные подводные лодки на фоне высказываний зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева является обоспечение безопасности граждан США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.
«Мы просто должны быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно. Так что я это делаю на основании безопасности нашего народа», — пояснил президент Соединенных Штатов.
Ранее заявление Трампа прокомментировали в Пентагоне. Там не стали приводить детали операции по передислоцированию атомных подлодок и уточнили, что полагаются на Белый дом.
Слова Трампа о переброске подводных лодок стали реакцией на высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. После этого приказа президенту США дали новое прозвище.