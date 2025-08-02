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00:43, 2 августа 2025Мир

Трамп назвал цель переброса атомных подлодок

Трамп заявил, что перебрасывает атомные подлодки для безопасности американцев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Целью приказа перебросить две атомные подводные лодки на фоне высказываний зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева является обоспечение безопасности граждан США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы просто должны быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно. Так что я это делаю на основании безопасности нашего народа», — пояснил президент Соединенных Штатов.

Ранее заявление Трампа прокомментировали в Пентагоне. Там не стали приводить детали операции по передислоцированию атомных подлодок и уточнили, что полагаются на Белый дом.

Слова Трампа о переброске подводных лодок стали реакцией на высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. После этого приказа президенту США дали новое прозвище.

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