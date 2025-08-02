В Госдуме заявили об отсутствии угрозы для России от атомных подлодок Трампа

Депутат Ивлев: Атомные подлодки Трампа не несут для России новой угрозой

Две атомные подводные лодки, которые президент США Дональд Трамп приказал перенаправить «в соответствующие регионы», не являются новой угрозой для России. Об этом депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, их район базирования и радиус досягаемости ракет станут известны в режиме онлайн.

Помимо этого, депутат отметил, что Россия всегда готова ответить на подобные угрозы. Ивлев подчеркнул, что заявление американского лидера о подлодках может говорить о том, что Вашингтон не выдерживает проверку мирными переговорами по Украине.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Трамп, говоря о перемещении атомных подлодок, хочет запугать Россию.