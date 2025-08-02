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02:54, 2 августа 2025Мир

В Госдуме заявили об отсутствии угрозы для России от атомных подлодок Трампа

Депутат Ивлев: Атомные подлодки Трампа не несут для России новой угрозой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Две атомные подводные лодки, которые президент США Дональд Трамп приказал перенаправить «в соответствующие регионы», не являются новой угрозой для России. Об этом депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, их район базирования и радиус досягаемости ракет станут известны в режиме онлайн.

Помимо этого, депутат отметил, что Россия всегда готова ответить на подобные угрозы. Ивлев подчеркнул, что заявление американского лидера о подлодках может говорить о том, что Вашингтон не выдерживает проверку мирными переговорами по Украине.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Трамп, говоря о перемещении атомных подлодок, хочет запугать Россию.

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