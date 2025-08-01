В Госдуме раскрыли значение слов Трампа о подлодках

Водолацкий: Трамп хочет запугать Россию перемещением атомных подлодок

Президент США Дональд Трамп, говоря о перемещении атомных подлодок, хочет запугать Россию. Значение слов американского лидера раскрыл депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«Почему Трамп так среагировал на слова зампреда Совбеза (России Дмитрия Медведева), никому не понятно. (…) Он еще раз показал всему миру, что "ядерная дубинка" в его руках. Это метод запугивания, но не угроза каких-то действий», — сказал Водолацкий.

Он напомнил, что «запугивать Россию бесполезно».

Ранее Трамп заявил, что в ответ на высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева он распорядился передислоцировать две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы», что продиктовано необходимостью быть готовыми к потенциальной угрозе. После этого приказа главе Белого дома дали новое прозвище.