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16:39, 2 августа 2025Россия

В Совфеде оценили ситуацию на рынке нефти после угроз Трампа

Пушков: Долю РФ на мировом рынке нефти заменить нечем
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков оценил ситуацию на рынке нефти на фоне угроз вторичных санкций для покупателей российских углеводородов, озвученных президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram.

По словам Пушкова, на долю России приходится около 10 процентов общемировых поставок нефти.

«Заместить такие обьемы по большому счету нечем», — заключил Пушков.

Ранее власти Индии сообщили, что не давали указаний прекратить закупку российской нефти из-за позиции Трампа. При этом незадолго до этого Трамп заявил обратное.

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