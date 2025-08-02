Доктороу: Замену Зеленскому выберут по 1 из 2 сценариев исходя из целей Запада

Скоро президента Украины Владимира Зеленского попросят оставить свой пост, а кандидатура нового главы республики будет выбрана в зависимости от целей, которые преследуют западные страны. Два возможных сценария свержения украинского лидера озвучил американский политолог, специалист по постсоветскому пространству Гилберт Доктороу на YouTube-канале.

«Британцы, вероятно, предпочли бы заменить Зеленского [Валерием] Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем был вынужден отправиться в изгнание в Лондон», — отметил политолог.

Вторым кандидатом он назвал главу украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустема Умерова, он в большей отвечает запросам американской стороны. «Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин. Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям», — предположил Доктороу.

Еще один аргумент для американцев в пользу Умерова — наличие у него связей в США, наработанных во время его проживания на территории государства.

Ранее российской разведке стало известно, что в Альпах произошла встреча представителей США и Великобритании, на которой состоялись тайные выборы нового президента Украины. Замена Зеленского стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами.