Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:34, 2 августа 2025Интернет и СМИ

В США озвучили два сценария свержения Зеленского

Доктороу: Замену Зеленскому выберут по 1 из 2 сценариев исходя из целей Запада
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: NTB / Reuters

Скоро президента Украины Владимира Зеленского попросят оставить свой пост, а кандидатура нового главы республики будет выбрана в зависимости от целей, которые преследуют западные страны. Два возможных сценария свержения украинского лидера озвучил американский политолог, специалист по постсоветскому пространству Гилберт Доктороу на YouTube-канале.

«Британцы, вероятно, предпочли бы заменить Зеленского [Валерием] Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем был вынужден отправиться в изгнание в Лондон», — отметил политолог.

Вторым кандидатом он назвал главу украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустема Умерова, он в большей отвечает запросам американской стороны. «Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин. Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям», — предположил Доктороу.

Еще один аргумент для американцев в пользу Умерова — наличие у него связей в США, наработанных во время его проживания на территории государства.

Ранее российской разведке стало известно, что в Альпах произошла встреча представителей США и Великобритании, на которой состоялись тайные выборы нового президента Украины. Замена Зеленского стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы полностью готовы». Трамп ответил на слова Медведева о ядерном оружии

    В США озвучили два сценария свержения Зеленского

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

    Российские инженеры переоборудовали дроны для минирования тылов ВСУ

    Трамп назвал Путина «крепким орешком»

    Россиян предупредили о схеме мошенничества с Госуслугами

    Российский боец рассказал о применении БПЛА в Сумской области

    Трамп обвинил Медведева в угрозах США

    Россиянам сообщили об увеличении накопительной пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости