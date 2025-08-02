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03:01, 2 августа 2025Мир

В США признали неспособность Трампа надавить на Россию

Аналитик Джонсон: Санкции и тарифы против РФ и союзников нанесут вред самим США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Санкции и тарифы, введением которых США угрожают России и ее союзникам, в итоге нанесут вред самим Соединенным Штатам. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

«Санкции США в отношении России не навредят никаким образом и не повлияют на исход конфликта. Санкции и пошлины в отношении Китая и Индии тоже ничего не добьются», — полагает специалист. Он добавил, что, хотя появились данные о том, что ряд индийских компаний отказывается от покупки нефти из РФ, это явление носит временный характер.

По словам Джонсона, у Вашингтона нет возможности надавить на Москву, а стремление главы Белого дома Дональда Трампа повлиять на исход украинского конфликта приводит к непредсказуемым последствиям для самих США.

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