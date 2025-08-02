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09:46, 2 августа 2025Мир

В США призвали Трампа начать переговоры с Россией по ядерному оружию

Директор ACA Кимбалл: Трамп должен начать диалог с Россией по ядерному оружию
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Curtis Means / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен начать переговоры с Россией по ядерному оружию. К этому призвал исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association, ACA) Дэрил Кимбалл, передает РБК.

«Если Дональд Трамп действительно обеспокоен российским ядерным оружием, ему следует начать серьезные переговоры с российскими коллегами», — отметил он.

По словам Кимбалла, целью подобного диалога могло бы стать сохранение ограничений на ядерные арсеналы США и России, а также разработка конкретных мер по предотвращению ядерной конфронтации. При этом он подчеркнул, что никто из руководства ведущих держав не должен угрожать ядерным нападением, ведь это может привести к катастрофе мирового масштаба.

Ранее Трамп назвал цель переброски двух атомных подлодок к России. Он связал это решение с обеспечением безопасности американцев.

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