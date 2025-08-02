В США призвали возродить «великий американский автомобиль» фотографией Трампа у «Жигулей»

В США анонсировали законопроект фотографией Трампа на фоне «Жигулей»

Республиканская партия США анонсировала законопроект, призванный вернуть «великий американский автомобиль». Публикация иллюстрирована фотографией президента США Дональда Трампа на фоне ВАЗ-2101 или «Жигули».

«Большой красивый законопроект будет способствовать возвращению великого американского автомобиля», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсети X оставили множество комментариев о том, что автомобиль, изображенный позади Трампа — это стоковая фотография ВАЗ-2101. После этого в публикации появилось соответствующее примечание.

Ранее сообщалось, что представители Государственного научного центра ФГУП «НАМИ» презентовали полноразмерный кроссовер представительского класса Aurus Komendant с беспилотной технологией. Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе был установлен на тестовом прототипе люксового кроссовера.