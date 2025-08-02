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10:38, 2 августа 2025Мир

В США призвали возродить «великий американский автомобиль» фотографией Трампа у «Жигулей»

В США анонсировали законопроект фотографией Трампа на фоне «Жигулей»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Республиканская партия США анонсировала законопроект, призванный вернуть «великий американский автомобиль». Публикация иллюстрирована фотографией президента США Дональда Трампа на фоне ВАЗ-2101 или «Жигули».

«Большой красивый законопроект будет способствовать возвращению великого американского автомобиля», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсети X оставили множество комментариев о том, что автомобиль, изображенный позади Трампа — это стоковая фотография ВАЗ-2101. После этого в публикации появилось соответствующее примечание.

Ранее сообщалось, что представители Государственного научного центра ФГУП «НАМИ» презентовали полноразмерный кроссовер представительского класса Aurus Komendant с беспилотной технологией. Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе был установлен на тестовом прототипе люксового кроссовера.

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