В России презентовали беспилотный Aurus

ФГУП «НАМИ» презентовало кроссовер Aurus Komendant с беспилотной технологией

Представители Государственного научного центра ФГУП «НАМИ» презентовали полноразмерный кроссовер представительского класса Aurus Komendant с беспилотной технологией. Новинку показали на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе был установлен на тестовом прототипе люксового кроссовера. Отмечается, что автомобиль находится в эксплуатации. Его используют на полигонных и городских тестах. Соответствующие испытания нужны, чтобы проверить настройки вышеуказанной системы, отметили в «НАМИ».

На выставочном стенде Государственного научного центра также выставлен еще один российский автомобиль, оснащенный подобной сенсор-бокс системой. Речь идет о седане Lada Vesta. Проверки встроенной в эту машину системы на дорогах общего пользования и на испытательном полигоне проводились еще в прошлом году. Речь идет о тестировании технологии автоматизации движения, включая системы с пятым уровнем автоматизации (полная автономность).

Объемы выпуска машин Aurus Senat и кроссоверов Komendant относительно небольшие. В 2023 году предполагалось собрать 200 Komendant, а планы по производству Senat не раскрывались. Небольшие объемы выпуска этих моделей во многом объясняются их спецификой. Подобные автомобили используются в кортежах высших должностных лиц РФ, в том числе президента, а их стоимость может конкурировать с ценами на Bentley Continental или Rolls-Royce Ghost — в районе 50-55 миллионов рублей в зависимости от комплектации и дополнительных опций.