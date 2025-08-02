Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 2 августа 2025Мир

В США усилилось недовольство главой Пентагона

WSJ: Белый дом и ряд законодателей США недовольны главой Пентагона Хегсетом
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом и ряд законодателей США недовольны главой Пентагона Питом Хегсетом, который допустил серию ошибок с момента вступления в должность в январе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению источников издания, проблемы заключаются в отсутствии у Хегсета опыта руководства организациями, сопоставимыми с Пентагоном по масштабу. Недовольство начало усиливаться в марте из-за утечки в мессенджере Signal данных об ударах американских сил по Йемену.

Отмечается, что после утечки Хегсет уволил трех сотрудников ведомства высокого ранга, а его недоверие к военному руководству страны с тех пор лишь усилилось и привело к новым отставкам, а также внутренним конфликтам.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа осталась недовольна тем, что американский лидер не был своевременно проинформирован о решении шефа Пентагона приостановить поставки Украине ряда вооружений.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на два источника в окружении Хегсета сообщил, что он рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. При этом источники отмечают, что министр пока не принял окончательного решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    Украинского депутата поймали на взятке при закупке дронов и средств РЭБ для ВСУ

    Россиянин попытался избавиться от плесени и не выжил

    В результате массовой драки в Москве погиб человек

    На Западе указали на утраченную возможность новых переговоров России и Украины

    Маск описал будущее мира после создания универсального ИИ

    В Армении оправдались за выделенные миллионы долларов на концерт американской певицы

    Десятки тысяч тонн американской гуманитарной помощи оказались ненужными

    Семин назвал главную проблему российского футбола

    Москвичей предупредили об опасной погоде в начале недели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости