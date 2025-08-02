В Верховную Раду внесли проект закона о ратификации столетнего партнерства с Британией

В Раду внесли законопроект о ратификации столетнего партнерства с Британией

Законопроект о ратификации столетнего партнерства с Великобританией внесен в Верховную Раду Украины. Об этом свидетельствует база данных украинского парламента, сообщает РИА Новости.

«Проект закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии был получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству парламента», — говорится в карточке законопроекта.

Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве 16 января 2025 года. Как сообщалось, подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере.

