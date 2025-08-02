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07:52, 2 августа 2025Мир

Вице-президент США оказался одержим НЛО

Вице-президент США Вэнс заявил, что одержим НЛО и разберется в теме на каникулах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался одержим темой неопознанных летающих объектов (НЛО). Он заявил об этом на подкасте Ruthless Podcast.

«Что происходит на самом деле?.. Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты», — отметил американский госслужащий.

Вэнс также поделился планаии на парламентские каникулы, которые проходят в августе. «Я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года», — сказал он.

Об этом увлечении американский вице-президент рассказывал с улыбкой, но было неясно, шутит он или нет.

Ранее Каролина Ливитт, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в штате Нью-Джерси. Отмечается, что попытки перехватить неопознанные объекты якобы всегда заканчивались ничем.

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