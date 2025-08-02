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20:36, 2 августа 2025Бывший СССР

ВСУ начали атаку на взятый российскими войсками Часов Яр

Гагин: ВСУ начали обстреливать Часов Яр
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали атаковать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

По его словам, украинские войска ударили по городу как артиллерией, так и беспилотниками. Гагин назвал атаки бесцельными, по принципу «авось куда-то попадем». При этом страдают в первую очередь мирные жители, подчеркнул он.

Тем временем в Часовом Яре началась работа военной прокуратуры, военной полиции, саперов, спасателей и других, продолжил Гагин. «Они очень хорошо эту работу выполняют», — добавил эксперт.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России взяли Часов Яр под контроль 31 июля.

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