ВСУ начали атаку на взятый российскими войсками Часов Яр

Гагин: ВСУ начали обстреливать Часов Яр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали атаковать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

По его словам, украинские войска ударили по городу как артиллерией, так и беспилотниками. Гагин назвал атаки бесцельными, по принципу «авось куда-то попадем». При этом страдают в первую очередь мирные жители, подчеркнул он.

Тем временем в Часовом Яре началась работа военной прокуратуры, военной полиции, саперов, спасателей и других, продолжил Гагин. «Они очень хорошо эту работу выполняют», — добавил эксперт.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России взяли Часов Яр под контроль 31 июля.

