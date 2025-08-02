Стало известно о проблемах ВСУ на юге Красноармейска

«ВХ»: Оборона ВСУ на юге Красноармейска системно рассыпается

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Красноармейска системно рассыпается, пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«По Покровску (Красноармейск) оперативная картина все более однозначная: южный фланг обороны ВСУ системно рассыпается», — говорится о проблемах украинских военных.

В материале отмечается, что российские военные окружают город Родинское, продвигаются за расположенное в пригороде Красноармейска село Троянда.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ стали быстрее отступать близ Красноармейска.