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22:33, 2 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ на юге Красноармейска

«ВХ»: Оборона ВСУ на юге Красноармейска системно рассыпается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Красноармейска системно рассыпается, пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«По Покровску (Красноармейск) оперативная картина все более однозначная: южный фланг обороны ВСУ системно рассыпается», — говорится о проблемах украинских военных.

В материале отмечается, что российские военные окружают город Родинское, продвигаются за расположенное в пригороде Красноармейска село Троянда.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ стали быстрее отступать близ Красноармейска.

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