Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:35, 2 августа 2025Мир

Заявление Трампа об атомных подлодках сочли «ловушкой обязательств»

FAS: Трамп своим заявлением об атомных подлодках создал ловушку обязательств
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Mass Communication Specialist 1st Class James Kimber / U.S. Navy / Reuters

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о передислокации атомных подлодок создал «ловушку обязательств». Об этом заявил эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен, сообщает Reuters.

Он отметил, что эта «ловушка» подпитывает ожидания, что Трамп может прибегнуть к ядерному оружию в случае дальнейшей эскалации в отношениях с Россией. По его словам, американские атомные подводные лодки «всегда готовы к запуску ракеты с ядерными боеголовками по целям в России».

При этом другие опрошенные агентством эксперты отмечают, что любые слова президента США о ядерном потенциале вызывают опасения, поскольку Вашингтон исторически воздерживался «от бряцания ядерным оружием».

Ранее Трамп заявил о передислокации двух атомных подводных лодок. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» со стороны российского политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    «Крылья Советов» обыграли «Ростов» РПЛ

    Разыскиваемый глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга нашелся в Москве и был задержан

    Стилисты назвали лучшую одежду для жары

    Заявление Трампа об атомных подлодках сочли «ловушкой обязательств»

    На Украине возбудили уголовные дела против участников протестов у здания ТЦК

    Хэмилтон заявил о своей бесполезности

    Умер участник группы The Rolling Stones

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    В России порассуждали о размещении «Орешника» за пределами страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости