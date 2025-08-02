Заявление Трампа об атомных подлодках сочли «ловушкой обязательств»

FAS: Трамп своим заявлением об атомных подлодках создал ловушку обязательств

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о передислокации атомных подлодок создал «ловушку обязательств». Об этом заявил эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен, сообщает Reuters.

Он отметил, что эта «ловушка» подпитывает ожидания, что Трамп может прибегнуть к ядерному оружию в случае дальнейшей эскалации в отношениях с Россией. По его словам, американские атомные подводные лодки «всегда готовы к запуску ракеты с ядерными боеголовками по целям в России».

При этом другие опрошенные агентством эксперты отмечают, что любые слова президента США о ядерном потенциале вызывают опасения, поскольку Вашингтон исторически воздерживался «от бряцания ядерным оружием».

Ранее Трамп заявил о передислокации двух атомных подводных лодок. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» со стороны российского политика.