Зеленский высказался о пойманных на взятке украинских чиновниках

Зеленский призвал наказать депутата Рады, пойманного на взятке при закупке РЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал справедливо наказать пойманных на взятке украинских чиновников. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Как уточнил глава государства, антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

«К сожалению, это были махинации на закупках средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов. Совершенно безнравственны. Должна быть полная и справедливая ответственность за это», — высказался он.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало за взятку депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова.