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21:20, 2 августа 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о пойманных на взятке украинских чиновниках

Зеленский призвал наказать депутата Рады, пойманного на взятке при закупке РЭБ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал справедливо наказать пойманных на взятке украинских чиновников. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Как уточнил глава государства, антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

«К сожалению, это были махинации на закупках средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов. Совершенно безнравственны. Должна быть полная и справедливая ответственность за это», — высказался он.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало за взятку депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова.

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