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03:48, 2 августа 2025Россия

Жители российского города сообщили о взрывах

Серия взрывов произошла над Рязанью, ПВО сбивает украинские дроны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Серия взрывов произошла над Рязанью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, было слышно пять-шесть взрывов над городом. Отмечается, беспилотники летят на низкой высоте. Кроме того, были видны яркие вспышки и слышен звук моторов в небе.

Подчеркивается, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) работают по воздушным целям. В данный момент официальной информации нет.

Ранее стало известно, что средства ПВО за четыре часа сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Больше всего беспилотников (семь) было сбито в Краснодарском крае.

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