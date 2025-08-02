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00:25, 2 августа 2025Россия

Средства ПВО за четыре часа сбили 18 БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 4 часа сбили 18 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушные цели были поражены в период с 20:00 1 августа до 0:00 по мск 2 августа.

Больше всего беспилотников (семь) было сбито в Краснодарском крае. Также четыре БПЛА поразили в Воронежской области, а еще два — в Белгородской области. Кроме того, пять дронов были уничтожены в акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось, что три украинских дрона заметили в небе над Россией. Беспилотники были поражены дежурными средствами ПВО над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

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