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14:51, 2 августа 2025Мир

Значение упомянутых Трампом атомных подлодок объяснили

Военный блогер Подоляка: Перемещенные Трампом подлодки уже были на дежурстве
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: US NAVY / Reuters

За словами президента США Дональда Трампа о перемещении атомных подлодок ближе к России нет конкретных действий, потому что субмарины уже могли быть на боевом дежурстве. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в комментарии «Московскому комсомольцу».

«Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу (...) заявить, "что лодки вышли", и это стало "мировой сенсацией"», — заметил он.

По словам Юрия Подоляки, американский лидер мог иметь в виду подводные лодки класса «Огайо», которые способны нести на себе по 24 межконтинентальные баллистические ракеты. Однако эти субмарины находятся в состоянии постоянного боевого дежурства и для этого выходят в океан, но не к российским берегам.

Ранее решение Трампа о подлодках объяснили в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров связал его со спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский».

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