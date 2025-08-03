Актер Марк Руффало вернется к роли Халка в фильме про Человека-паука

Актер Марк Руффало сыграет Халка в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»

Актер Марк Руффало вновь сыграет Халка в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кроме Руффало, к своим ролям героев вселенной Marvel вернутся Майкл Мэндо (Скорпион) и Джон Бернтал (Каратель). Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что в картине также снимутся Зендея и Том Холланд, которые недавно перенесли свою свадьбу на 2026 год.

Эта актриса, помимо работы в «Человеке-пауке», займется продюсированием и сыграет певицу Ронни Спектор в биографическом фильме «Будь моей малышкой». Холланд же готовится к съемкам в ленте «Американская скорость» о гонках, где он сыграет одного из братьев Уиттингтон.

Ранее сообщалось, что звезда фильмов студии Marvel Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука, рассказал, что помогло ему отказаться от алкоголя. По словам 28-летнего актера, поддерживать трезвость ему помогает безалкогольное пиво.