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17:02, 3 августа 2025Культура

Актер Марк Руффало вернется к роли Халка в фильме про Человека-паука

Актер Марк Руффало сыграет Халка в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Актер Марк Руффало вновь сыграет Халка в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кроме Руффало, к своим ролям героев вселенной Marvel вернутся Майкл Мэндо (Скорпион) и Джон Бернтал (Каратель). Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что в картине также снимутся Зендея и Том Холланд, которые недавно перенесли свою свадьбу на 2026 год.

Эта актриса, помимо работы в «Человеке-пауке», займется продюсированием и сыграет певицу Ронни Спектор в биографическом фильме «Будь моей малышкой». Холланд же готовится к съемкам в ленте «Американская скорость» о гонках, где он сыграет одного из братьев Уиттингтон.

Ранее сообщалось, что звезда фильмов студии Marvel Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука, рассказал, что помогло ему отказаться от алкоголя. По словам 28-летнего актера, поддерживать трезвость ему помогает безалкогольное пиво.

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