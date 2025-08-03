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23:45, 3 августа 2025Мир

Алаудинов резко высказался о Трампе

Алаудинов: Трамп — враг России и всего человечества
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов резко высказался о президенте США Дональде Трампе, назвав его «врагом человечества». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Трамп показал свое истинное лицо. Он не является ни другом России, ни другом человечества. Это враг России, враг человечества», — сказал он, комментируя решение главы Белого дома о размещении двух атомных подводных лодок в «соответствующих регионах».

Ранее Трамп заявил о передислокации двух американских субмарин. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» российского политика.

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