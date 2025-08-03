Британия вывезет на лечение 300 детей из сектора Газа

The Times заявила о планах Британии вывезти на лечение 300 детей из сектора Газа

Великобритания планирует привезти больных детей из сектора Газа на лечение. Об этом написала газета The Times.

Известно, что Британия вывезет на лечение до 300 детей. Они получат разрешение на въезд в страну для получения медицинской помощи.

«Сотни тяжелобольных детей будут эвакуированы из Газы и пройдут лечение силами Национальной службы здравоохранения. Об этих планах будет объявлено в течение нескольких недель», — отмечается в публикации.

Ранее американские журналисты опубликовали кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля. The Washington Post также сообщила, что жители Газы живут в палатках везде, где есть место.