Опубликованы кадры разрушений в секторе Газа

WP опубликовала фото разрушений и палаток в секторе Газа после ударов Израиля

Американские журналисты опубликовали кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля. Фотографии размещены на сайте газеты The Washington Post (WP).

Известно, что перед посадкой на борт самолета королевских ВВС Иордании, сбрасывавшего гуманитарные грузы в среду, 30 июля, фотожурналисту WP не сообщили о запрете съемки сектора Газа. Однако в пятницу, 1 августа, делать снимки уже запретили.

WP опубликовала фото, сделанные 30 июля: большинство кадров сняли через иллюминаторы. Издание также сообщило, что жители Газы живут в палатках везде, где есть место.

«Изображения показывают разрушительное воздействие израильских бомбардировок, которые повредили или разрушили большую часть Газы... Если присмотреться, можно увидеть, как сотни тысяч жителей Газы живут в самодельных палатках, установленных везде, где есть место», — отмечается в публикации.

Ранее стала известна цель нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Удары нанесли, чтобы сорвать мирные переговоры между еврейским государством и Саудовской Аравией.