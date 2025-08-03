Депутат Госдумы призвал перенести часть новогодних праздников на весну

Депутат Миронов заявил, что часть новогодних праздников нужно перенести на май

Часть выходных дней из длинных новогодних праздников следует перенести на май — это будет полезнее, так как люди смогут провести больше времени на дачах. С таким мнением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.

«Такие длинные зимние каникулы не нужны, лучше перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи», — заявил политик.

Он также оценил идею о возможности введения выходного дня 1 сентября для родителей школьников. По мнению Миронова, это хорошая задумка, однако сейчас в году и без того слишком много выходных дней, так что перед тем, как это сделать, следует оценить целесообразность такого решения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призвал сократить новогодние выходные до пяти дней.