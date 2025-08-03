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04:55, 3 августа 2025Россия

Депутат Госдумы призвал перенести часть новогодних праздников на весну

Депутат Миронов заявил, что часть новогодних праздников нужно перенести на май
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Часть выходных дней из длинных новогодних праздников следует перенести на май — это будет полезнее, так как люди смогут провести больше времени на дачах. С таким мнением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.

«Такие длинные зимние каникулы не нужны, лучше перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи», — заявил политик.

Он также оценил идею о возможности введения выходного дня 1 сентября для родителей школьников. По мнению Миронова, это хорошая задумка, однако сейчас в году и без того слишком много выходных дней, так что перед тем, как это сделать, следует оценить целесообразность такого решения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призвал сократить новогодние выходные до пяти дней.

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