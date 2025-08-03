Депутат Рады Дмитрук призвал Европу заняться делами вместо мнимой угрозы от РФ

Выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук посоветовал европейским странам заняться реальными делами и решением проблем, вместо того, чтобы бояться «российской угрозы». Об этом он написал в Telegram-канале.

Украинский парламентарий посоветовал выбросить вечную мантру про «нападение России» в мусорную корзину. Он напомнил, что в настоящее время Европа сталкивается с экономическим кризисом, неконтролируемыми миграционными потоками, ростом тарифов, вымиранием наций и утратой идентичности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть свою политику и перестать формировать ее исходя из мифа о российской угрозе, потому что такой угрозы не существует.