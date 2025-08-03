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16:05, 3 августа 2025Бывший СССР

Депутат Верховной Рады призвал Европу перестать бояться России и заняться делом

Депутат Рады Дмитрук призвал Европу заняться делами вместо мнимой угрозы от РФ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук посоветовал европейским странам заняться реальными делами и решением проблем, вместо того, чтобы бояться «российской угрозы». Об этом он написал в Telegram-канале.

Украинский парламентарий посоветовал выбросить вечную мантру про «нападение России» в мусорную корзину. Он напомнил, что в настоящее время Европа сталкивается с экономическим кризисом, неконтролируемыми миграционными потоками, ростом тарифов, вымиранием наций и утратой идентичности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть свою политику и перестать формировать ее исходя из мифа о российской угрозе, потому что такой угрозы не существует.

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