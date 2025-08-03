Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:28, 2 августа 2025Мир

Орбан назвал нереалистичным миф о российской угрозе

Орбан призвал ЕС не формировать свою политику исходя из мифа о российской угрозе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Евросоюзу следует пересмотреть свою политику и перестать формировать ее исходя из мифа о российской угрозе, потому что такой угрозы не существует. Таким мнение поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в Эстергоме на молодежном фестивале, трансляцию которого вел телеканал M1.

«Предположение, что русские придут и оккупируют нас, является нереалистичным, и мы не должны определять на основании этого наши политические шаги», — сказал Орбан, добавив, что такой подход может привести к ложным и неполноценным решениям.

По мнению Орбана, Россия не может угрожать Европе, и европейцы, в частности, на востоке континента, могут чувствовать себя спокойно.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что мир на Украине наступит, когда Запад откажется принимать ее в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей

    Стало известно о проблемах ВСУ на юге Красноармейска

    «Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

    Орбан назвал нереалистичным миф о российской угрозе

    Правительство Германии заподозрило ХАМАС в присвоении гуманитарной помощи для сектора Газа

    Раскрыта реакция НАТО на продвижение России

    Орбан назвал условие наступления мира на Украине

    Протесты против действий ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала СВО

    Генсек ООН указал на низкий интерес к докладам организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости