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00:03, 4 августа 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии восхитилась героизмом россиян

Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время недавнего землетрясения на Камчатке. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

Кнайсль написала, что в России проживают люди, которые поддерживают свое государство при любых обстоятельствах, «будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций».

Экс-глава МИД Австрии также выразила почтение «известным и неизвестным героям».

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о хирургах, которые продолжали работу во время землетрясения на Камчатке. По его словам, можно выполнять свой долг по-разному, и эти врачи выполняли его достойно и героически.

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