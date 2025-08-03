РИА Новости: Фигуранты дела «Крокуса» хранили оружие в трех российских городах

Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» хранили оружие и взрывчатку в квартирах в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

В частности, с начала июня 2023 года по конец марта 2024 года они пользовались четырьмя квартирами в Каспийске, двумя в Екатеринбурге и одной в поселке Путилково Красногорска.

До этого в публикации ТАСС говорилось, что почти половина жертв теракта в «Крокус сити холле» погибла не от огнестрельных ранений, а в результате пожара. На теле 70 человек из 149 погибших не было обнаружено никаких ранений. Причиной их смерти стал ожог верхних дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом. Другие жертвы теракта погибли от огнестрельных ранений либо причина их смерти не установлена.