Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла не из-за ранений

ТАСС: 70 жертв теракта в «Крокусе» погибли в результате пожара

Почти половина жертв теракта в «Крокус сити холле» погибла не от огнестрельных ранений, а в результате пожара. Это следует из материалов уголовного дела, передает ТАСС.

В них говорится, что на теле 70 человек из 149 погибших не было обнаружено никаких ранений. Причиной их смерти стал ожог верхних дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом. Другие жертвы теракта погибли от огнестрельных ранений либо причина их смерти не установлена.

Отмечается, что всего опасности были подвергнуты почти две тысячи посетителей концертного зала.

Ранее стало известно, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджони Юсуфзоду (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытался улететь из России на следующий день после теракта, но был задержан в аэропорту.