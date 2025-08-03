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03:54, 3 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фигуранта дела «Крокуса» Юсуфзоду задержали в аэропорту Внуково 23 марта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Unsplash

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) планировал улететь из России на следующий день после трагедии, но его задержали в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В документах уточняется, что через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в «Крокусе». Он уточняет, что не знал об этом. При том в материалах уточняется, что Юсуфзода понял, что средства с карты уходили на подготовку теракта. Он выбросил телефон с сим-картой, разбив его ногами, а с карты снял только 50 000 рублей из-за лимита на снятие.

После этого он прибыл в аэропорт «Внуково» около 18-19 часов 23 марта 2024 года, попросив забронировать место на ближайший рейс в любую страну.

«Сотрудник аэропорта сообщил, что ближайший рейс в 21 час 30 минут в Ташкент, он, заплатив 9000 рублей, прошел на регистрацию, где на паспортном контроле был задержан сотрудниками полиции», — сказано в документах.

Ранее стало известно, что уроженцев Ингушетии Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева объявили в розыск за помощь в снабжении оружием исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокусе» 22 марта 2024 года. В этот день был запланирован концерт рок-группы «Пикник».

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