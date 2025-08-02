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02:48, 2 августа 2025Силовые структуры

Двоих россиян объявили в розыск по делу о теракте в «Крокусе»

Двоих уроженцев Ингушетии объявили в розыск по делу о теракте в «Крокусе»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Уроженцев Ингушетии Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева объявили в розыск за помощь в снабжении оружием исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Алиев и Кулаев значатся в базе розыска МВД по уголовной статье, номер которой не указан. Кроме того, Росфинмониторинг внес их в перечень террористов.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В этот день был запланировал концерт рок-группы «Пикник». Четыре человека открыли огонь по людям на входе и в фойе, а после этого ворвались в зрительный зал, где начали стрельбу, подожгли здание и скрылись.

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