Двоих россиян объявили в розыск по делу о теракте в «Крокусе»

Двоих уроженцев Ингушетии объявили в розыск по делу о теракте в «Крокусе»

Уроженцев Ингушетии Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева объявили в розыск за помощь в снабжении оружием исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Алиев и Кулаев значатся в базе розыска МВД по уголовной статье, номер которой не указан. Кроме того, Росфинмониторинг внес их в перечень террористов.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В этот день был запланировал концерт рок-группы «Пикник». Четыре человека открыли огонь по людям на входе и в фойе, а после этого ворвались в зрительный зал, где начали стрельбу, подожгли здание и скрылись.