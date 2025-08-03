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16:33, 3 августа 2025Мир

Фон дер Ляйен пошла на невыгодную сделку с Трампом из-за страха потери военной поддержки

ST: Глава ЕК фон дер Ляйен заключила невыгодную сделку с Трампом из-за страха
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен согласилась на невыгодные для Евросоюза (ЕС) торговые условия с США из-за опасений сокращения военной поддержки. Об этом сообщает The Sunday Times (ST) со ссылкой на старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Кьеркегора.

По его данным, председатель ЕК пошла на уступки американскому президенту Дональду Трампу и заключила торговое соглашение, чтобы сохранить военное присутствие Вашингтона в Европе. Эксперты называют соглашение «ужасным» для ЕС, но считают его оправданным — фон дер Ляйен оказалась перед сложным выбором между экономическими интересами и возможной потерей безопасности.

«Все признают, что с точки зрения торговли это была ужасная сделка для Европы. Но если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать ведущую военную силу в НАТО, а именно — Америку, Трампа — на своей стороне», — заявил Кьеркегор. Сделка предусматривает закупку европейцами американских энергоресурсов и оборудования для АЭС на 750 миллиардов долларов и инвестиции в цифровую индустрию США.

Ранее венгерский эксперт Дьердь Варга заявил, что фон дер Ляйен заключает незаконные сделки с США от имени всего Европейского союза, не имея демократического мандата. По его словам, заключенный главой Еврокомиссии договор с Трампом «выглядит совершенно беспринципно».

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