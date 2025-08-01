Фон дер Ляйен обвинили в заключении незаконных сделок с Трампом

Эксперт Варга: Фон дер Ляйен заключает сделки с США от имени всего ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заключает незаконные сделки с США от имени всего Европейского союза (ЕС), не имея демократического мандата. Об в интервью РИА Новости заявил венгерский эксперт Дьёрдь Варга.

По его словам, заключенный главой ЕК договор с президентом США Дональдом Трампом «выглядит совершенно беспринципно». Он подчеркнул, что при капитализме экономические игроки действуют на основе своих интересов, а не в соответствии с «движимым глобалистской идеологией дилетантизмом» Брюсселем.

«Фон дер Ляйен выступает от имени всех стран ЕС, но неясно, по какому мандату. Энергетическая политика — это прерогатива стран ЕС, она не входит в компетенцию ЕК. Возникает вопрос: кто конкретно будет закупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов и на каком основании фон дер Ляйен взяла на себя такие обязательства от имени 27 стран?», — задался вопросом Варга.

Ранее Трамп заключил торговое соглашение с главой фон дер Ляйен. Тарифы против европейских товаров будут снижены с 30 до 15 процентов, но взамен ЕС обязуется инвестировать в экономику США 750 миллиардов долларов и закупить топлива еще на 600.