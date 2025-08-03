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17:17, 3 августа 2025Мир

Французский генерал заявил об исходящей от России угрозе

Французский генерал Буркхард заявил об исходящей от России угрозе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Французский генерал Тьерри Буркхард предупредил о якобы исходящей от России угрозе. Его слова публикует издание The Economist.

Буркхард отметил высокий боевой опыт Вооруженных сил РФ, их огромную численность, а также выносливость людей. Он заявил, что российский народ все равно продержится дольше. Военачальник из Франции подчеркнул, что Россия перевооружается очень быстро и в течение пяти лет может стать «реальной угрозой» для Европы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть свою политику и перестать формировать ее исходя из мифа о российской угрозе, потому что ее не существует.

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