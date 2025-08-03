Гигантские смерчи над Черным морем сняли на видео

Опубликовано видео с гигантскими смерчами над Черным морем

Двойной смерч, кружащий над Черным морем у берега Сочи, сняли на видео. Кадры публикует Ura.ru.

Отмечается, что смерчи не вышли на сушу, а распались на безопасном расстоянии от пляжей.

Как сообщалось ранее, на Краснодарский край обрушились мощные ливни, в результате чего реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. В регионе объявлено штормовое предупреждение до 4 августа, а в Туапсинском районе Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы устраняют последствия непогоды.