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20:20, 3 августа 2025Экономика

Гигантские смерчи над Черным морем сняли на видео

Опубликовано видео с гигантскими смерчами над Черным морем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Двойной смерч, кружащий над Черным морем у берега Сочи, сняли на видео. Кадры публикует Ura.ru.

Отмечается, что смерчи не вышли на сушу, а распались на безопасном расстоянии от пляжей.

Как сообщалось ранее, на Краснодарский край обрушились мощные ливни, в результате чего реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. В регионе объявлено штормовое предупреждение до 4 августа, а в Туапсинском районе Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы устраняют последствия непогоды.

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