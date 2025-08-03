Краснодарский край затопило из-за ливней, пассажирский автобус упал в реку

Уровень реки Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края поднялся из-за мощных ливней, обрушившихся на регион. В результате были подтоплены три населенных пункта: Новомихайловский, Молдавановка и Дефановка. На пляже в поселке Агой смерч раскидал стулья и поднял в воздух катамаран. Штормовое предупреждение действует до 4 августа.

В МЧС отчитались об обстановке в регионе

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, из-за обильных осадков произошло поднятие уровня реки Дефань. «В результате произошло подтопление придомовых территорий в трех населенных пунктах: в селах Молдавановка, Дефановка, поселке Новомихайловский. Проводится оповещение населения. На федеральной автодороге М-4 "Дон" в районе 1415-го километра произошел сход грязекаменной массы. На данный момент движение восстановлено», — сообщили там.

В ведомстве призвали местных жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и не выходить из дома без необходимости. Спасатели ликвидируют последствия ливней — для этого привлекли 109 человек и 35 единиц техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале сообщил, что из-за ухудшения погодных условий в Туапсинском районе организована эвакуация детских туристических групп. Он также рассказал, что в Лермонтово смыло мост, который находился в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя было ограничено движение через Молдаванский перевал.

В селе Агой смерч вышел на берег: он раскидал стулья на пляже, поднял в воздух катамаран и забросил его на крышу навеса.

Автобус с пассажирами сорвался с моста и упал в реку

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, в селе Дефановка автобус сорвался с моста и упал в реку. В нем находились 25 пассажиров, их спасли. «Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек. В операции участвовали семь человек и две единицы техники», — рассказали в оперштабе.

Штормовое предупреждение в регионе было объявлено со 2 по 4 августа. В МЧС сообщали о возможном формировании смерчей над морем. Власти Новороссийска в связи с этим объявляли о планах ввести режим повышенной готовности.