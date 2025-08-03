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20:57, 3 августа 2025Мир

Госдеп США заявил о незаинтересованности в быстром решении конфликта на Украине

Госдеп США: Вашингтон не заинтересован в быстром решении конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Власти США не стремятся к быстрому окончанию конфликта на Украине, а хотят добиться устойчивого мира. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Миньон Хьюстон эфире эстонского телеканала Postimees.

По ее словам, Украина призывает к полному прекращению огня, которое остановит «любые нападения». Хьюстон добавила, что в этой ситуации США продолжат стоять плечом к плечу с Киевом.

Пресс-секретарь Госдепа США выразила надежду на продолжение переговоров России с Украиной и достижение договоренностей о прекращении огня.

В мае официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что ожидание прогресса в урегулировании конфликта на Украине не может быть вечным. «Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом. Как сказал президент США, он есть», — подчеркнула она.

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