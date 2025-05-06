В Госдепе сделали новое заявление об Украине

В Госдепе заявили, что нельзя вечно ждать прогресса в украинском урегулировании

Ожидание прогресса в урегулировании конфликта на Украине не может быть вечным. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом. Как сказал президент США, он есть», — подчеркнула она. Также Брюс добавила, что ожидание урегулирования «не может продолжаться вечно».

Ранее в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, военного решения которого не существует. Также Тэмми Брюс уточнила, что РФ не отклоняла предложение президента США Дональда Трампа по вопросу перемирия на Украине.

В начале апреля Госдеп подтвердил предстоящую отставку американского посла на Украине Бриджит Бринк.