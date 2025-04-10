Госдеп подтвердил отставку американского посла на Украине

Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине Бриджит Бринк

Государственный департамент США подтвердил предстоящую отставку американского посла на Украине Бриджит Бринк. Об этом пишет ТАСС.

Как отметила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, Бринк «отлично показала себя».

«Она возвращается домой», — уточнила она в разговоре с журналистами.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Бринк намерена досрочно покинуть свой пост. Точные причины отставки не озвучиваются.

Ранее стало известно, что Бринк раздражает украинских чиновников, так как говорит о коррупции.