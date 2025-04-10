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22:07, 10 апреля 2025Мир

Госдеп подтвердил отставку американского посла на Украине

Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине Бриджит Бринк
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Бриджит Бринк

Бриджит Бринк. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Государственный департамент США подтвердил предстоящую отставку американского посла на Украине Бриджит Бринк. Об этом пишет ТАСС.

Как отметила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, Бринк «отлично показала себя».

«Она возвращается домой», — уточнила она в разговоре с журналистами.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Бринк намерена досрочно покинуть свой пост. Точные причины отставки не озвучиваются.

Ранее стало известно, что Бринк раздражает украинских чиновников, так как говорит о коррупции.

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