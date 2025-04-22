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20:30, 22 апреля 2025Мир

Госдеп заявил об отсутствии военного решения конфликта на Украине

Госдепартамент США: Военного решения конфликта на Украине нет
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: CHRISTOPHER E ZIMMER / Globallookpress.com

Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, военного решения которого не существует. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Президент Трамп хочет дипломатического разрешения. Госсекретарь и президент говорили, что [конфликт] не решить военным путем. Я думаю, мы скоро узнаем о результатах в Лондоне», — сказала Брюс.

Речь идет о поездке спецпосланника американского президента Кита Келлога в Лондон, где он планирует обсудить урегулирование украинского конфликта. Соединенные Штаты ожидают, что на предстоящем раунде переговоров по Украине страны Европы и Киев представят ответ на перечень условий, выдвинутых американскими спецпосланниками в Париже. Серия встреч по украинскому конфликту состоится 23 апреля.

Ранее стало известно, что в переговорах в Лондоне не примет участие госсекретарь США Марко Рубио.

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