Иран решил создать Совет по обороне страны

Власти Ирана приняли решение создать Совет по обороне страны

Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) принял решение о создании специального органа под названием «Совет по обороне». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретариата ВСНБ.

Уточняется, что председателем Совета будет президент исламской республики, а в его состав войдут глава судебной власти, спикер иранского парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры. В полномочия нового органа войдут разработка планов по защите страны и повышение боеспособности Вооруженных сил Ирана.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана подготовился к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае возобновления санкций со стороны Великобритании, Германии и Франции.