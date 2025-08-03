Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 3 августа 2025Мир

Иран решил создать Совет по обороне страны

Власти Ирана приняли решение создать Совет по обороне страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) принял решение о создании специального органа под названием «Совет по обороне». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретариата ВСНБ.

Уточняется, что председателем Совета будет президент исламской республики, а в его состав войдут глава судебной власти, спикер иранского парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры. В полномочия нового органа войдут разработка планов по защите страны и повышение боеспособности Вооруженных сил Ирана.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана подготовился к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае возобновления санкций со стороны Великобритании, Германии и Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о бегстве 400 тысяч человек из ВСУ

    Российский пловец оценил победу на чемпионате мира фразой «завтра станем тюбиками»

    В России сделали прогноз о визите спецпосланника Трампа в страну

    Двое россиян на электросамокатах пожарили хлеб на Вечном огне и уехали

    Глава ДНР оценил последствия освобождения Часова Яра

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск к Северску

    Иран решил создать Совет по обороне страны

    В США рассказали о катастрофическом разговоре Трампа с президентом Швейцарии

    Польские спецслужбы заподозрили украинца в диверсиях

    В Германии оценили положение России перед истечением ультиматума Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости