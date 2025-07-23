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12:10, 23 июля 2025Мир

Иран подготовился к отмене договора о нераспространении ядерного оружия

Иранский депутат Моттаки: Иран подготовился к отмене ДНЯО в случае новых санкций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Парламент Ирана подготовился к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае возобновления санкций со стороны Великобритании Германии и Франции. Об этом заявил депутат парламента исламской республики Манучехр Моттаки, передает РИА Новости.

По словам политика, законопроект уже внесен в законодательную систему парламента. «В случае вынесения "евротройкой" этого вопроса (о восстановлении санкций — прим. «Ленты.ру») в Совбезе ООН, парламентарии, потребовав срочного рассмотрения вышеуказанного законопроекта, примут его в течение 24 часов», — пояснил Моттаки.

Ранее Меджлис Ирана назвал альтернативой выходя из ДНЯО возможность начала обогащения урана до уровня выше 60 процентов. Так власти хотят ответить на угрозу усиления санкционного давления на государство.

Запад назвал крайний срок для заключения Ираном ядерной сделки. Если до конца августа Исламская Республика не договорится с США, то в отношении нее будут введены новые серьезные санкции.

В июне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условие, при котором с Ирана могут быть сняты санкции. Для этого правительству страны нужно быть мирным и доказать отсутствия желания причинять вред соседям по региону.

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