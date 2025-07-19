Иран сообщил о планах по обогащению урана

Меджлис Ирана заявил о возможном выходе из ДНЯО или начале обогащения урана

Меджлис Исламской Республики Иран заявил о планах по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление парламента страны.

По сообщению меджлиса, Иран готов отказаться от выполнения обязательств по международному акту. Альтернативой этому шагу Тегеран называет возможность начала обогащения урана до уровня выше 60 процентов. Так власти хотят ответить на угрозу усиления санкционного давления на государство.

Ранее Запад назвал крайний срок для заключения Ираном ядерной сделки. Если до конца августа Исламская Республика не договорится с США, то в отношении нее будут введены новые серьезные санкции.

В июне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условие, при котором с Ирана могут быть сняты санкции. Для этого правительству страны нужно быть мирным и доказать отсутствия желания причинять вред соседям по региону.