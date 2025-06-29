Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:54, 29 июня 2025Мир

Трамп назвал условие снятия санкций с Ирана

Трамп заявил, что снял бы санкции с Ирана при хорошем поведении страны
Кирилл Луцюк

Фото: Hu Yousong / XinHua / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором с Ирана могут быть сняты санкции. Главу Белого дома процитировало РИА Новости.

По его словам, если Тегеран сможет быть мирным, если сумеет показать, что не будет причинять вред, то Трамп был бы готов к отмене рестрикций. Он убежден, что это привело бы к большим изменениям.

Ранее Трамп заявил, что у Тегерана нет будущего. Он назвал жителей Ирана злыми, враждебными и несчастными людьми. Данное государство, по мысли президента США, представляет собой страну без будущего с ужасной экономикой и разгромленной армией. Он признался, что изучал вопрос об отмене санкций против Ирана, но теперь передумал.

В тот же день Трамп заявил, что представители иранских властей хотят встретиться с ним как можно скорее. Глава Белого дома также выступил за то, чтобы вернуть Иран в рамки мирового порядка, и призвал его руководителей выбрать мед вместо уксуса.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

    Трамп назвал причину срыва торговых переговоров с Канадой

    Беженец из Авдеевки потерял глаз из-за избивших его за русский язык бойцов ВСУ

    Во Франции призвали прекратить выписывать чеки Украине

    Пленный украинец раскрыл подробности о латиноамериканцах в рядах ВСУ

    Трамп назвал условие снятия санкций с Ирана

    На Украине рассказали о способности российской артиллерии бить по окраинам Сум

    Трамп назвал тупым главу ФРС США

    Нетаньяху получил недельную отсрочку от дачи показаний в суде

    Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости