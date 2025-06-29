Трамп назвал условие снятия санкций с Ирана

Трамп заявил, что снял бы санкции с Ирана при хорошем поведении страны

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором с Ирана могут быть сняты санкции. Главу Белого дома процитировало РИА Новости.

По его словам, если Тегеран сможет быть мирным, если сумеет показать, что не будет причинять вред, то Трамп был бы готов к отмене рестрикций. Он убежден, что это привело бы к большим изменениям.

Ранее Трамп заявил, что у Тегерана нет будущего. Он назвал жителей Ирана злыми, враждебными и несчастными людьми. Данное государство, по мысли президента США, представляет собой страну без будущего с ужасной экономикой и разгромленной армией. Он признался, что изучал вопрос об отмене санкций против Ирана, но теперь передумал.

В тот же день Трамп заявил, что представители иранских властей хотят встретиться с ним как можно скорее. Глава Белого дома также выступил за то, чтобы вернуть Иран в рамки мирового порядка, и призвал его руководителей выбрать мед вместо уксуса.