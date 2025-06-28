Трамп заявил о желании властей Ирана встретиться с ним как можно скорее

Американский президент Дональд Трамп заявил, что представители иранских властей хотят провести с ним встречу как можно скорее, несмотря на официальные заявления Тегерана об обратном. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, обеспокоен ли Трамп тем, что на территории Ирана еще остались хранилища с обогащенным ураном. По мнению главы Белого дома, это последнее, о чем сейчас думает Тегеран.

«Они не думают об этом. Они хотят вернуться к [нормальной] жизни, и они хотят встретиться со мной, и мы сделаем это быстро», — отметил он.

Ранее Трамп объяснил причину ударов по Ирану. Он также повторил, что Тегеран, по его мнению, не должен обладать ядерным оружием, а Вашингтон своими ударами «вырвал бомбу», которую Тегеран обязательно «использовал бы, если мог».