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00:47, 28 июня 2025Мир

Трамп заявил о желании властей Ирана встретиться с ним

Трамп заявил о желании властей Ирана встретиться с ним как можно скорее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что представители иранских властей хотят провести с ним встречу как можно скорее, несмотря на официальные заявления Тегерана об обратном. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, обеспокоен ли Трамп тем, что на территории Ирана еще остались хранилища с обогащенным ураном. По мнению главы Белого дома, это последнее, о чем сейчас думает Тегеран.

«Они не думают об этом. Они хотят вернуться к [нормальной] жизни, и они хотят встретиться со мной, и мы сделаем это быстро», — отметил он.

Ранее Трамп объяснил причину ударов по Ирану. Он также повторил, что Тегеран, по его мнению, не должен обладать ядерным оружием, а Вашингтон своими ударами «вырвал бомбу», которую Тегеран обязательно «использовал бы, если мог».

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